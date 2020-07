SKY – Conte: “Abbiamo battuto l’antagonista della Juve degli ultimi anni”

Dopo la partita di San Siro, che ha visto il successo dell’ Inter sul Napoli, ai microfoni Sky interviene l’allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte: “Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, l’unica che in questi anni ha dato fastidio alla Juventus. Giocatori di qualità, contro i quali l’Inter ha giocato molto bene. Si è comportata da squadra, solida e compatta. In questo periodo abbiamo fatto dei calcoli, per arrivare alla sfida di Bergamo e a quella d’Europa League nelle migliori condizioni possibili, affronteremo un’ Atalanta che da 4 anni fa progressi. Per noi sarà un test importante, per vedere di che pasta siamo fatti. I numeri raccontano di un buon lavoro fatto, ma non posso dirlo io, anche perchè so bene che io, come persona, creo aspettative importanti, ma io non posso toccare e vincere. Mi è successo, ma non può accadere sempre…”