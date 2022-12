SERIE A, punteggi finali: Verona-Spal 3-0; Lazio-Brescia 2-0; Sampdoria-Milan 1-4; Sassuolo-Genoa 5-0; Udinese-Lecce 1-2

VERONA-SPAL 2-0 primo tempo. 7′, gol del Verona. Cross di Lazovic, Di Carmine insacca di testa. 1-0. 8′, ancora un cross di Lazovic, Borini al volo, Letica devia in angolo. 11′, raddoppio del Verona. Ancora Di Carmine. Servito da Eysseric con un cross basso, appoggia in rete. 2-0. 22′, Petagna, punizione da 30 metri. Radunovic blocca in due tempi. Primo tempo 2-0. Secondo tempo. 2′, terzo gol Verona. Angolo di Dimarco, Faraoni, di testa, batte Letica. 3-0. 9′, Borini tira sul primo palo. Il portiere Letica non trattiene. Pessina ribatte, ma salva ancora il portiere. 14′, Strefezza supera Veloso e tira dalla distanza. Fuori di un niente. 29′, Eysseric tira sul primo palo. Letica respinge. 38′, D’Alessandro prima. E Murgia, poi, impegnano Radunovic. 42′, Di Francesco serve Petagna, in area. Tiro deviato in angolo. 46′, Pazzini appoggia a Zaccagni. Diagonale fuori di poco. Termina la gara. 3-0.

LAZIO-BRESCIA 1-0 primo tempo. 10′, angolo: Torregrossa svetta di testa, ma non trova la porta. 14′, Immobile, conclude dal limite e sfiora il palo. 17′, gol della Lazio. Correa, in assolo. Scambia poi con Immobile. E realizza dall’interno dell’area di rigore. 1-0. 30′, Luis Alberto, un colpo di tacco per Jony. Conclusione sul fondo. 34′, Zmrhal, al volo di sinistro. Sfiora l’incrocio dei pali. 36′, Luis Alberto tira dal limite. Andrenacci devia in angolo. 40′, Immobile, si produce in un’azione prolungata. Ma conclude debolmente. 41′, Immobile gira di testa. Para Andrenacci. Primo tempo 1-0. Secondo tempo. 8′, Luis Alberto serve Milinkovic-Savic in area. Conclude di testa. Andrenacci respinge. 13′, Torregrossa anticipa Acerbi di testa, ma non inquadra la porta. 28′, Milinkovic-Savic serve Immobile. Il destro finisce sull’esterno della rete. 38′, Immobile va a tu per tu con Andrenacci. Ma apre troppo il destro. Palla fuori. 39′, gol del raddoppio della Lazio. Correa suggerisce per Immobile. Che realizza. 2-0. 42′, prima Milinkovic dal limite. Andrenacci respinge. E poi blocca la conclusione di Parolo. 45′, assolo di Adekanye. Andrenacci respinge ancora. Luis Alberto, a botta sicura, colpisce la traversa. 46′, miracoli di Andrenacci su Adekanye, Immobile e Marusic. 49′, Luis Alberto per Immobile. Sinistro. Palo. Termina la gara. 2-0. Lazio a 78 punti. Ciro Immobile sale a 35 gol. Supera Lewandowski nella corsa alla Scarpa d’Oro. E tenterà di raggiungere e superare Higuain a quota 36 gol, negli ultimi 90 minuti di questa stagione.

SAMPDORIA-MILAN 0-1 primo tempo. 4′, Rebic crossa per Ibrahimovic. Colpo di testa e rete. 0-1. 8′, Hernandez scambia con Rebic e tira di destro da vicino. Para Falcone. Ancora Calabria, al volo. Ancora Falcone respinge. 11′, Calhanoglu “filtra” per Rebic. Rasoterra di destro, Falcone devia. 30′, Hernandez per Ibrahimovic da posizione favorevole. Respinge Falcone. 37′, da calcio piazzato, destro di Calhanoglu, di poco al lato. Primo tempo 0-1. Secondo tempo. 6′, Linetty per Quagliarella. Potente destro. Donnarumma respinge. Sulla ribattuta, Colley spreca di testa. 7′, gol del raddoppio del Milan. Spiovente da destra, Ibrahimovic di testa per Calhanoglu, che realizza. Pasqua convalida dopo consulto Var. 0-2. 13′, terzo gol del Milan. Calhanoglu serve Ibrahimovic. Che di sinistro batte Falcone in uscita. 14′, Angolo, Yoshida colpisce di testa e trova Quagliarella sul secondo palo. Sinistro al volo. Para Donnarumma. 27′, su respinta corta di Donnarumma, Jankto, al volo, alza sopra la traversa. 30′, Jankto centra per Gabbiadini, che “buca” la girata. 33′, Kjaer danneggia Bertolacci, in area. Calcio di rigore per la Sampdoria. Batte Maroni. Donnarumma para. 42′, gol della Sampdoria. Leris per Askildsen. Conclusione a giro, che si infila nel sette. Gran gol. 1-3. 47′, quarto gol del Milan. Bonaventura per Leao. Dal limite la piazza nell’angolo basso, alla sinistra di Falcone. 1-4. Termina la gara,. 1-4. Milan ad 1 punto di distanza dalla Roma, quinta, impegnata nel posticipo delle 21:45. Sconfitta indolore per la Samp, già salva a 41 punti.

SASSUOLO-GENOA 2-0 primo tempo. 11′, Berardi, su punizione, sfiora l’incrocio dei pali. 19′, con un’imbucata Berardi pesca Traorè. Che cerca Caputo. Ma il passaggio risulta impreciso. 26′, gol del Sassuolo. Cross di Rogerio. Berardi aggancia e rimette in mezzo per Traorè. Piatto destro, che supera Perin. 1-0. 32′ ancora Traorè, a tu per tu con Perin. Che respinge. Sulla ribattuta, ancora Traorè, alto sopra la traversa. 39′, gol del raddoppio del Sassuolo. Berardi, in assolo, converge e trova l’angolo lontano. Gol di pregevole fattura. 2-0. 41′. Djuricic, sottomisura, strepitoso Perin. 48′, Pandev supera anche Consigli. Passaggio all’indietro. Ma l’azione sfuma. Primo tempo 2-0. Secondo tempo. 5′, ancora Pandev, al volo, sfiora il palo. 11′, Criscito per Pandev, al volo. Consigli blocca. 13′, ancora Pandev per Criscito. Tiro-cross, su cui Pinamonti non arriva per poco. 21′, terzo gol del Sassuolo. Ancora assist di Berardi. Che serve in area Caputo. Dribbling e piatto destro all’angolo. 3-0. 29′, quarto gol del Sassuolo. Raspadori, in assolo, entra in area e batte Perin. 4-0. 32′, quinto gol del Sassuolo. Haraslin in area per Caputo. Che controlla e batte Perin. 5-0. 45′, Favilli, di sinistro, colpisce la traversa. Termina la gara. 5-0. Il Sassuolo consolida l’ottavo posto. Sconfitta pesante per il Genoa. Perchè il Lecce ha vinto per 2-1 ad Udine. E si è riportato a -1. La lotta per la salvezza durerà fino all’ultima giornata.

UDINESE-LECCE 1-1 primo tempo. 6′, tiro di Fofana. La palla non centra la porta. 15′, ripartenza Udinese. Fofana serve in area De Paul che tira. Gabriel devia in angolo. 24′, Falco converge e tira. Musso para. 36′, gol dell’Udinese. Calcio d’angolo di De Paul. Tutto solo, stacca Samir. Che di testa mette in rete. 1-0. La difesa del Lecce latitava, in questo caso. 40′, gol del pareggio del Lecce. Fallo di mano del difensore udinese Becao. Rigore. Mancosu, batte Musso. 1-1. Primo tempo 1-1. Secondo tempo. 22′, rasoterra insidioso di De Paul. Palla di poco a lato. 34′, Lucioni intercetta in area avversaria un pallone da calcio d’angolo. Ma il suo sinistro non becca la porta. 36′, gol del Lecce. Barak entra in area, va sul fondo. E serve Lapadula, che insacca. 1-2. 43′, Lasagna scavalca Dell’Orco e si trova a tu per tu con Gabriel. Ma l’assist per Nestorovski è fuori misura. Termina la gara 1-2. Vittoria determinante per il Lecce. Che approfitta del crollo del Genoa a Reggio Emilia. E si porta a un 1 solo punto dai liguri. Sconfitta indolore per l’Udinese, già salva.

A cura di Alessandro Cardito