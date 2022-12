SERIE A, primi tempi: Verona-Spal 2-0; Lazio-Brescia 1-0; Sampdoria-Milan 0-1; Sassuolo-Genoa 2-0; Udinese-Lecce 1-1;

VERONA-SPAL 2-0 primo tempo. 7′, gol del Verona. Cross di Lazovic, Di Carmine insacca di testa. 1-0. 8′, ancora un cross di Lazovic, Borini al volo, Letica devia in angolo. 11′, raddoppio del Verona. Ancora Di Carmine. Servito da Eysseric con un cross basso, appoggia in rete. 2-0. 22′, Petagna, punizione da 30 metri. Radunovic blocca in due tempi. Primo tempo 2-0.

Factory della Comunicazione

LAZIO-BRESCIA 1-0 primo tempo. 10′, angolo: Torregrossa svetta di testa, ma non trova la porta. 14′, Immobile, conclude dal limite e sfiora il palo. 17′, gol della Lazio. Correa, in assolo. Scambia poi con Immobile. E realizza dall’interno dell’area di rigore. 1-0. 30′, Luis Alberto, un colpo di tacco per Jony. Conclusione sul fondo. 34′, Zmrhal, al volo di sinistro. Sfiora l’incrocio dei pali. 36′, Luis Alberto tira dal limite. Andrenacci devia in angolo. 40′, Immobile, si produce in un’azione prolungata. Ma conclude debolmente. 41′, Immobile gira di testa. Para Andrenacci. Primo tempo 1-0.

SAMPDORIA-MILAN 0-1 primo tempo. 4′, Rebic crossa per Ibrahimovic. Colpo di testa e rete. 0-1. 8′, Hernandez scambia con Rebic e tira di destro da vicino. Para Falcone. Ancora Calabria, al volo. Ancora Falcone respinge. 11′, Calhanoglu “filtra” per Rebic. Rasoterra di destro, Falcone devia. 30′, Hernandez per Ibrahimovic da posizione favorevole. Respinge Falcone. 37′, da calcio piazzato, destro di Calhanoglu, di poco al lato. Primo tempo 0-1.

SASSUOLO-GENOA 2-0 primo tempo. 11′, Berardi, su punizione, sfiora l’incrocio dei pali. 19′, con un’imbucata Berardi pesca Traorè. Che cerca Caputo. Ma il passaggio risulta impreciso. 26′, gol del Sassuolo. Cross di Rogerio. Berardi aggancia e rimette in mezzo per Traorè. Piatto destro, che supera Perin. 1-0. 32′ ancora Traorè, a tu per tu con Perin. Che respinge. Sulla ribattuta, ancora Traorè, alto sopra la traversa. 39′, gol del raddoppio del Sassuolo. Berardi, in assolo, converge e trova l’angolo lontano. Gol di pregevole fattura. 2-0. 41′. Djuricic, sottomisura, strepitoso Perin. 48′, Pandev supera anche Consigli. Passaggio all’indietro. Ma l’azione sfuma. Primo tempo 2-0.

UDINESE-LECCE 1-1 primo tempo. 6′, tiro di Fofana. La palla non centra la porta. 15′, ripartenza Udinese. Fofana serve in area De Paul che tira. Gabriel devia in angolo. 24′, Falco converge e tira. Musso para. 36′, gol dell’Udinese. Calcio d’angolo di De Paul. Tutto solo, stacca Samir. Che di testa mette in rete. 1-0. La difesa del Lecce latitava, in questo caso. 40′, gol del pareggio del Lecce. Fallo di mano del difensore udinese Becao. Rigore. Mancosu, batte Musso. 1-1. Primo tempo 1-1.

A cura di Alessandro Cardito