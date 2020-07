SERIE A – Inter-Napoli 2-0, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli esce sconfitto da San Siro contro l’Inter, ma a tratti non demerita. L’inizio è di marca nerazzurra che passa con D’Ambrosio che batte una difesa azzurra non perfetta. I partenopei ci provano, ma manca la fortuna con Insigne, ma il capitano spreca da ottima posizione. Anche Politano ed Elmas trovano la difesa che chiudono i varchi. Anche nel secondo tempo la musica non cambia, ci poteva stare un rigore per il gomito di Candreva. I padroni di casa però al momento opportuno raddoppiano con Lautaro Martinez, qui non la vede partire Meret. Nel finale vani gli assalti e per i partenopei una sconfitta che non cambia la classifica, però ci vorrà più garra contro il Barcellona. Ecco le pagelle del match di Milano.

Top

Meret 6,5 – Il gol subito non ha colpe, visto che è un tiro nell’angolo. Chiude la porta su Bastoni e si supera su Brozovic. Sul raddoppio non lo vede partire, mentre esce su Barella. Molto migliorato anche con i piedi.

Koulibaly 6,5 – Questa sera il difensore senegalese aveva Lukaku, un cliente non certo facile, ma vince tutti i duelli fisici e non perde mai la concentrazione. Esce rinfrancato dalle ultime partite.

Ghoulam 6,5 – Il laterale franco-algerino entra in campo e ci mette la giusta verve e buoni traversoni dal fondo. Spesso ci si chiede perchè non gioca spesso, ma quando lo fa, lancia segnali positivi.

Elmas 6 – Il macedone è tra i più attivi del centrocampo. Sfiora un gol da slalomista e tutto sommato regge l’urto con la mediana nerazzurra. Bene anche ad inizio ripresa, poi cala, però si riscatta dopo le ultime partite di campionato.

Zielinski 6 – Il polacco anche stasera parte bene, come si è visto con il Sassuolo, cerca anche il gol e fino al raddoppio dell’Inter è in partita. Cala negli ultimi minuti prima del cambio. Gli manca sempre il guizzo ma certamente è migliorato con Gattuso.

Insigne 6 – Il capitano meriterebbe il voto in più, perchè è stato tra i più attivi, ma il gol non segnato da pochi passi è un peccato grande come una casa. Chiede il rigore per il mani ad inizio ripresa, lotta ma cala alla distanza.

Flop

Hysaj 5,5 – Tutto sommato la partita contro l’Inter non è stata negativa, ma pesa l’azione del gol del vantaggio dove si perde Biraghi. Poi è attento e disciplinato, come da quando c’è Gattuso in panchina.

Maksimovic 5 – Il difensore serbo, dove ci si augura che possa esserci contro il Barcellona, si perde D’Ambrosio dove non fa la diagonale. Non bene anche sull’azione di Brozovic, dove Meret fa il miracolo. Non sempre è costante e qui si deve lavorare.

Demme 5 – Mettere il tedesco tra i peggiori è merce rara, ma stasera certo non è stata la migliore gara da quando è a Napoli. Spesso soffre la fisicità dell’Inter e sul gol di Lautaro si fa superare dal dribbling. A Barcellona deve metterci più verve.

Politano 5,5 – Il match del grande ex della sfida di San Siro poteva cambiare se avesse fatto gol davanti ad Handanovic. Per il resto cerca la posizione ma fa fatica. Gli manca la continuità e si augura che possa trovarla presto.

Milik 4 – Anche stasera il polacco non pervenuto, anzi stasera non tira in porta e questo preoccupa tanto. Anche quando deve tagliare sul primo palo, non lo fa. Ormai è fuori dal contesto Napoli e anche Gattuso lo rimbrotta quando esce dal campo.

A cura di Alessandro Sacco