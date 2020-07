Serie A: Juve cade a Cagliari, Roma in Europa League, Chiesa Show al Franchi

Ore 21:45

Cagliari-Juventus 2-0 Gagliano(C) 8′, Simeone (C) 45’+2′

Fiorentina-Bologna 4-0 Chiesa (F) 48′ 54′ 89′,Milenkovic (F) 75′

Torino-Roma 2-3 Berenguer (T) 14′, Dzeko (R) 16′, Smalling (R) 24′, Diawara (R) rig. 61′, Singo (T) 66′

Cagliari-Juventus

La prima occasione arriva al 7′ con la sassata di Higuain respinta da Cragno, sul capovolgimento di fronte Gagliano porta in vantaggio i sardi con un tiro a botta sicura dal centro dell’area sfruttando l’assist di Mattiello. Al 13′ proprio Mattiello cerca il raddoppio con un collo esterno sinistro di controblazo dal limite ma Buffon blocca a terra. Al 32′ sugli sviluppi di un corner Bonucci cerca il pareggio con un destro di controbalzo a lato di pochissimo. Nel finale di tempo Bentancur calcia di potenza ma Cragno respinge in tuffo. Nel recupero il Cholito Simeone lascia partire da fuori area un diagonale che trafigge Buffon per il 2-0 che chiude i primi 45 minuti. Nella seconda frazione Joao Pedro lascia partire un bel destro a giro dal limite a lato di un niente. Al 52′ Simeone cerca la doppietta in semirovesciata ma Buffon in tuffo si dimostra provvidenziale. Al 68′ Ronaldo cerca il goal con un missile mancino da fuori ma Cragno respinge. Passano 2 minuti e Simeone dopo un batti e ribatti in area calcia a botta sicura all’altezza del dischetto ma la punta di Zenga si divora il goal. Nel finale la Vecchia Signora non riesce a riaprire il match così al triplice fischio i sardi si aggiudicano i 3 punti.

Fiorentina-Bologna

Il primo brivido arriva al 14′ con Sansone che dall’interno dell’area calcia a giro sfiorando il palo. Al 24′ Cutrone sfrutta un batti e ribatti e calcia ma la sfera termina alta dal centro dell’area. Al 33′ Barrow ci prova direttamente su punizione ma Terracciano respinge in volo. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il punteggio così al duplice fischio si va a riposo senza reti. Nel secondo tempo Federico Chiesa sblocca il punteggio con un tiro leggermente deviato sul cross di Dalbert, al 54′ arriva il raddoppio viola con la doppietta di Chiesa che sfrutta un batti e ribatti per calciare. Passano 5 minuti e Dominguez si presenta solo davanti al portiere ma Terracciano ipnotizza il giocatore rossoblu, al 75′ arriva il tris viola con Milenkovic che sugli sviluppi di un corner non perdona. Nel finale arriva il poker fiorentino con la tripletta di Chiesa che insacca nell’angolino per il definitivo 4-0 viola.

Torino-Roma

La prima occasione all’8′ con Spinazzola che solo davanti al portiere centra in pieno Sirigu divorandosi il vantaggio, al 14′ il Toro sblocca il punteggio con Berenguer che scatta sul filo del fuorigioco sull’assist di Zaza e dopo aver scartato Pau Lopez deposita in rete. Passano 2 minuti e Dzeko pareggia i conti con un sinistro nell’angolino sfruttando l’imbucata di Mkhitaryan. Al 23′ ancora Spinazzola pericoloso con un diagonale mancino respinto da Sirigu, passa un minuto e sugli sviluppi di un corner il colpo di testa perentorio di Smalling completa la rimonta giallorossa. Al 38′ direttamente su punizione Kolarov centra in pieno il palo, nel finale di tempo goal annullato a Zaza per un fallo su Kolarov così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio romanista. Nella ripresa l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Roma che Diawara trasforma per il tris capitolino. Al 66′ Singo scappa sulla destra e dopo essersi accentrato piega le mani di Pau Lopez accorciando le distanze. Nel finale Dzeko prova a fare tutto da solo e da posizione defilata batte Sirigu ma l’arbitro annulla per offside così al triplice fischio la Roma conquista la vittoria qualificandosi aritmeticamente ai gironi di Europa League.

Classifica

Juventus 83-Inter 79-Atalanta 78-Lazio 78-Roma 67-Milan 63-Napoli 59-Sassuolo 51-Verona 49-Fiorentina 46-Parma 46-Bologna 46-Cagliari 45-Udinese 42-Sampdoria 41-Torino 39-Genoa 36-Lecce 35-Brescia 24-SPAL 20

A cura di Emilio Quintieri