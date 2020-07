Osimhem sarà del Napoli nel fine settimana

La giornata di ieri è stata importante per raggiungere tutti gli accordi tra le parti. Il protagonista in questione è Victor Osimhen, dove le firme sono state poste tra club e da parte dell’entourage. Il pagamento di 47,5, con Karnezis nell’affare, sarà dilazionato per i prossimi 5 anni, ingaggio da 3,5 milioni a salire. E’ atteso nel fine settimana il twitter di AdL per la punta nigeriana. Prima del match con l’Inter Giuntoli parla di apertura da parte dei procuratori, ma è chiaro che è il gioco delle parti. Ora si attendono i famosi caratteri social, modo originale per dire che l’annuncio deve arrivare dal patron dei partenopei e poi finalmente per la prossima stagione si avrà la tanto agognata prima punta.

Fonte: Antonio Giordano CdS