L’operazione Osimhen al Napoli è in via di definizione, siamo allo scambio dei documenti, con una serie di pagine scritte nelle varie lingue, con Chiavelli che segue direttamente l’affare. Oltre a Karnezis, potrebbe entrare in questo scambio anche il difensore classe 2000 della Primavera Claudio Manzi. Per lui pronto un contratto di tre anni. Un affare che verrebbe in tutto 47 milioni.

Fonte: Corriere dello Sport