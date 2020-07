Napoli e Lille: buoni rapporti ed operazioni da compiere

Napoli e Lille. Non 80, ma poco più di 55 milioni, inserendo anche il cartellino di Karnezis. In più, altre due operazioni, quella di Ounas e di Gabriel. L’annuncio, a sentire i parenti del calciatore, già sarebbe dovuto arrivare. Conoscendo il Napoli, acquisti e cessioni vanno a braccetto. Se non c’è impazienza da parte di De Laurentiis nell’annunciare l’arrivo di Osimhen è perché non è stato ancora del tutto definito l’addio di Milik. Il giocatore chiede un ingaggio di circa 4,5 milioni di euro a stagione, cifra che spiazza molti club, compreso. I procuratori di Allan sono attesi a inizio settimana a Capri da De Laurentiis per presentare l’offerta dell’Everton che continua a chiedere uno sconto. Vedremo. Capitolo rinnovi: anche Elmas sta discutendo il suo. Intesa non difficile da trovare. E all’orizzonte c’è il prolungamento del contratto di Gattuso: il tecnico non ha fretta ma vuole iniziare la prossima stagione con un contratto nuovo di zecca e non in scadenza a giugno 2021. De Laurentiis prepara l’incontro con Mendes. Sarà subito fumata bianca?

IL Mattino