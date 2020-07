Napoli – Ultime da Castel Volturno: Un recupero in difesa

Dopo la gara contro l’Inter, il Napoli ha ripreso nel tardo pomeriggio gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio per l’ultima giornata di Serie A in programma sabato al San Paolo alle ore 20.45. Coloro che sono andati in campo a San Siro hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 3 iniziando la sessione con torello e lavoro aerobico. Di seguito esercitazioni di passaggi e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Manolas ha svolto seduta completa col gruppo. Fonte: SSC Napoli