Il Mattino vota la difesa: Nessuna insufficienza nel pacchetto arretrato

Ecco i voti de Il Mattino alla difesa azzurra. Tutti meritano la sufficienza, poche sbavature e poche (ma letali) occasioni concesse all’Inter. Koulibaly si disimpegna bene nella sfida di forza muscolare con Lukaku, i due giganti si danno battaglia ma alla fine il match tra il senegalese e il belga termina in parità.

6 HYSAJ

Biraghi gli sfugge all’inizio, tant’è che da lì arriva il gol di D’Ambrosio: questa volta spostato a destra, con la manovra che si sviluppa maggiormente a sinistra e si vede molto meno rispetto alla gara col Sassuolo. Se c’è da fare una sortita offensiva non si sottrae. Ma incide poco.

6 MAKSIMOVIC

Sbavature col contagocce. Diverse chiusure importanti su Sanchez e, in alcuni casi anche su Lukaku, ma è lui il riferimento per i due terzini e per gli interni che rinculano. Quando le squadre si allungano, si avvicina a Sanchez per evitare i suoi pericolosi allunghi.

6 KOULIBALY

Guida una linea che si fa schiacciare nelle battute iniziali, ma va in soggezione con Lukaku solo una volta, nel finale del primo tempo. Ma non c’è solo la sfida con il belga: si stacca dalla linea ed inchioda tutti quelli che provano lo sfondamento centrale.

6 MARIO RUI

Cinquanta secondi e chiude con una diagonale decisiva su Sanchez. Il vantaggio nerazzurro, però, parte da una palla persa sul contrasto con Brozovic. Si riprende subito, giocando e triangolando in modo importante con Insigne e Zielinski. Ha coraggio nei dribbling, e non è male.