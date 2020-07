Il Mattino vota il centrocampo: Zielinski è ovunque

Ecco i voti de Il Mattino sul centrocampo azzurro. Zielinski è il migliore dei suoi per distacco, il polacco è sempre pericoloso e pronto a calciare in porta. Dai suoi piedi arrivano due occasioni pericolosissime: il siluro da fuori respinto in volo da Handanovic e il tiro che centra Insigne e termina sul fondo di un niente. Per il resto Elmas ha cercato di emulare Zielinski in sole due occasioni, pecca però in difesa quando si perde D’Ambrosio in area al momento del vantaggio interista. Demme invece detta i ritmi alla mediana partenopea, ma soffre troppo sulla pressione di Borja Valero che lo manda fuori giri.

7 ZIELINSKI

È ovunque. Brozovic gli chiude la visuale e si vede poco solo in avvio di gara. Poi alza il baricentro con il passare dei minuti e riesce a trovare luce, anche per arrivare al tiro. Due sue conclusioni, ma è abile a gestire palla anche sotto pressione e è saggio anche quando contenere l’avversario.

6 DEMME

Un avvio di gara difficile, con qualche tocco sbagliato e una fase difensiva poco brillante, spesso preso in contro tempo sulle verticalizzazioni di Borja Valero e Brozovic. Soffre lo schermo dello spagnolo, per poi migliorare tanto nell’aggressività alla palla ed alla partecipazione alla manovra.

6 ELMAS

Ha coraggio ed è spregiudicato. Intraprendente, stringe bene il campo all’Inter, portando anche un pressing solitario, alla Allan per intenderci. In occasione del gol di D’Ambrosio manca la sua copertura: col passare dei minuti la stanchezza lo travolge e va in affanno.