Marcel Vulpis, SportEconomy: “L’evoluzione tecnologica dovrebbe dare concorrenza di mercato”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Marcel Vulpis, direttore SportEconomy: “Sono perfettamente d’accordo con De Laurentiis. Con la scusa del Covid tutti i broadcaster, sia individualmente che tra di loro, sono arrivati alla conclusione che si può acquistare il prodotto ad un prezzo più basso. De Laurentiis vuole creare una media company e diventare ognuno proprietario dei propri diritti. Mi affascina molto più questa ipotesi che quella del fondo. Ma comunque ci deve essere coesione tra le varie parti e mi sembra positivo il fatto che si sia organizzata già una seconda riunione per discutere dei fatti. Quando ci sono stati gli ingressi di nuove piattaforme, come DAZN, non siamo andati al risparmio. L’evoluzione tecnologica dovrebbe dare concorrenza di mercato, ma stiamo andando nella direzione opposta. Potrebbe essere interessante prevedere la presenza di un fondo, ma i proprietari della media company non devono essere legati nuovamente“.

Fonte: Radio Punto Nuovo