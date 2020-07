Incocciati: “Milik? Un attaccante non sostenuto dagli esterni, va in difficoltà”

A Radio Marte è intervenuto Giuseppe Incocciati, ex calciatore, ecco le sue parole: “Milik? Un attaccante quando non ha il sostegno degli esterni, va in difficoltà. Se non c’è collaborazione, la prestazione non emerge. Non so se nel caso specifico Milik abbia mollato o meno, ma la prestazione contro l’Inter non è riconducibile solo alla testa. Sanchez è sempre stato un grande esterno, ma è bravo anche a ridosso di Lukaku quindi non credo ai giocatori, soprattutto gli attaccanti, che possano fare solo gli esterni perché proprio l’esterno può adattarsi ad ogni ruolo per finalizzare il gioco. Lo stesso Mertens era un esterno, poi diventato un falso nueve tra i più forti in Europa.

Koulibaly? Se arrivano certe offerte, il giocatore va venduto e se lo stesso Koulibaly sta pensando ad una squadra più importante del Napoli dove può vincere di più, ci può stare”.