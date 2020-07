I top e i flop de “IL MATTINO”. Bocciatura definitiva per Milik

Troppo poco aggressivo l’approccio. Si gioca in 10 Milik è out. Ed è questa l’aspetto che poi ha il peso maggiore sul risultato. Vero gli stimoli sono differenti, ma così siamo davvero al di sotto del minimo sindacale. Poi preso il gol di D’Ambrosio, il Napoli si sistema e bene in mezzo al campo che la pioggia ha reso assai complicato. C’è pressione alta e continua anche nella ripresa, pure se le forze iniziano a scarseggiare. Alla prima disattenzione, arriva anche il secondo gol. Prova di una fragilità mentale. Ma è chiaro che le motivazioni in campo era assai differenti per poter essere davvero severi con il Napoli. Manca cattiveria agonistica, ma le motivazioni sono difficili da trovare di questi tempi. Fonte: Il Mattino

5,5 MERET

6 HYSAJ .

6 MAKSIMOVIC

6 KOULIBALY

6 MARIO RUI

7 ZIELINSKI

6 DEMME

6 ELMAS

6 POLITANO .

4,5 MILIK

6 INSIGNE

5,5 ALLAN

sv GHOULAM

5,5 LOZANO

sv CALLEJON

sv MALCUIT

6 GATTUSO