Gravina: “Il protocollo è inapplicabile per la prossima stagione”

Il presidente federale guarda già alla prossima stagione. E vede nero: Gravina Allarme 2020-21.

«Il protocollo è stato applicato nell’emergenza. Adesso basta: deve cambiare con realismo Ma siamo già in grave ritardo». Gravina lancia l’allarme. Dopo aver vinto la sua battaglia per la ripresa dell’attività agonistica, il presidente federale è già proiettato verso la nuova stagione. Che comincerà a ridosso di quella attuale e per la quale ha individuato un’evidente criticità: il protocollo. Quello che sta permettendo di arrivare in fondo a questa annata, infatti, non potrà essere riproposto anche per quella che comincerà già il prossimo settembre. «Ritengo che sia inapplicabile da questo momento in avanti. Credo sia impegnativo per le società e per gli stessi atleti», ha affermato Gravina, intervenendo a “La Politica nel Pallone”, su Rai Gr Parlamento. La Federazione, peraltro, si è già mossa per ottenere una correzione di rotta. Un paio di settimane fa, c’è stata la richiesta al Comitato Tecnico Scientifico del Governo di modificare alcune delle norme contenute nel protocollo. Fonte: CdS