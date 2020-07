Gli Under 21 più prolifici della stagione in Europa, Osimhen sul podio alla pari di Erling Haaland

Diciotto gol stagionali, tredici in campionato e un posto nel podio dei giovanissimi che hanno segnato di più in stagione, a dispetto di una Ligue 1 chiusa in anticipo. Si legge su transfermarket che Osimhen è in un elenco con tantissimi giovani campioni, molti dei quali battuti.