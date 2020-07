ESCLUSIVA- Giovanili Napoli: ecco gli allenatori per la prossima stagione

Giovanili Napoli: gli azzurrini hanno deciso anche nella prossima stagione di non prendere parte al prossimo campionato Under 18.

Confermata l’esclusiva lanciata qualche settimana dalla nostra Redazione circa i prossimi allenatori che siederanno sulla panchina delle Giovanili del Napoli (clicca qui per esclusiva) nella stagione 2020/21.

Infatti pochi minuti fa, secondo quanto appreso in anteprima dalla nostra Redazione, sono stati ufficialmente confermati Massimo Carnevale sulla panchina dell’Under 17, Giuseppe Bevilacqua per la 16 e Gennaro Sorano in Under 15.

Le conferme, come indicato, erano scontate ma oggi c’è stato il nero su bianco e adesso sarà da sciogliere il nodo “Primavera” dove, c’è da scommettere, decisivo sarà il parere di Gennaro Gattuso per lavorare in totale sinergia con la prima squadra.

Per Carnevale, Bevilacqua e Sorano si tratta dell’ennesimo riconoscimento della stima da parte del club nei loro confronti, che avranno il compito di far ripartire a settembre una macchina ferma da troppi mesi.

Articolo a cura di Marco Lepore