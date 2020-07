Ecco i voti del CdS per l’attacco: grave insufficienza in attacco

Politano 6

Piazza due scatti sulla fascia di competenza che stroncano Biraghi: è un esercizio tecnico e tattico, svolto in scioltezza. Però Handanovic gli rovina quei sessanta metri a perdifiato. Sparisce dopo aver consumato tutto quello che aveva.

Milik 4

La testa si è separata dal corpo (da un bel po’): è come se si fosse isolato e vivesse in un altro mondo. Certo è distratto e non aiuta nessuno, neanche se stesso, neanche chi possa aver voglia d’investire su di lui.

Insigne 6

Per poco, ma poco davvero, non inganna Handanovic, su una ciabattata di Zielinski. E’ il più vivo, anche intellettualmente, e va a leggere i vari copioni della partita in ogni sua variazione, da sinistra a destra. Le luci a San Siro sono le sue.