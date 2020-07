Dittatura Juve – Gravina: «Adesso la Figc pensa ai playoff»

Gravina molto attivo su questo fronte. Nei giorni caldissimi della sosta forzata, quando c’era una corrente politica che si opponeva alla ripresa del calcio, era diventato il piano B della Federazione: se siamo costretti a fermarci per i contagi, passiamo ai playoff. In serie A, ovviamente, perché nelle altre categorie già ci sono. È un’idea che il presidente federale Gravina aveva tirato fuori due anni fa per vivacizzare il campionato, ma trovò pochissime adesioni. E ora? «Stiamo tentando la strada dei playoff con la Federazione per dare una maggiore discontinuità perché è una continuità penalizzante quella che si sta declinando da nove anni», ha rivelato ieri il presidente del Napoli, De Laurentiis, intervenendo telefonicamente da Capri alla presentazione del libro «Interrompo dal San Paolo» (Giammarino Editore), con un delicato ricordo di Vittorio Raio, storica firma del Mattino sulla squadra azzurra, scomparso quattro anni fa. «Un grande onore essere stato suo amico, considerava il Napoli come un figlio».

Fonte: Il Mattino