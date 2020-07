Diritti TV – De Laurentiis “controllato a vista” per le sue proposte

Nell’assemblea di domani all’hotel Hilton i presidenti dei club dovranno dare un orientamento sulla vicenda fondi che il numero uno Dal Pino ha portato avanti per mesi. In lizza ci sono Bain Capital, Cvc e Advent che hanno proposto un ingresso nell’azionariato della media company con una quota del 10% (1,4-1,5 miliardi a stagione garantiti), mentre Tpg, Apollo, Fortress e Blackstone hanno offerto un finanziamento. In più ci sono i gruppi Wanda e Mediapro che si sono proposti come partner per la creazione del canale della Lega o come advisor per la vendita dei diritti. Uno scenario assai fluido nel quale non bisogna perdere d’occhio il presidente del Napoli De Laurentiis che ha già incontrato due volte i colleghi per spiegare loro che la Lega non deve cercare partner azionari per vendere il suo prodotto, ma andare alla ricerca di finanziatori per produrrebbe le partite in autonomia con tanto di pre e post gara, per poi cederle ai distributori (36 euro l’abbonamento con il 10% di guadagno per i broadcaster). In quest’ottica Tpg, Apollo, Fortress e Blackstone sarebbero ideali. L’utile di questa media company in 5 anni sarebbe 2,6 miliardi.

Fonte: CdS