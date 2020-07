Il CTS non si è ancora espresso, Gravina: “Siamo in grandissimo ritardo”

RITARDO

La risposta del Cts ancora non c’è stata. O meglio, una decina di giorni fa, il messaggio recapitato in Federazione è stato: aspettiamo la fine del campionato, perché la curva dei contagi non si sta abbassando. Il tempo stringe, però, perché se, ad esempio, il prossimo campionato di serie A comincerà il 12 settembre, i primi ritiri delle squadre scatteranno già a metà agosto.

«Sono molto ma molto preoccupato. Siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire. Non sappiamo questo stato d’emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato», ha ribadito Gravina.

Arrivare lunghi potrebbe complicare il via del nuovo campionato per il 12 settembre, una data individuata per riuscire a completare una stagione densissima di impegni. «Così potremo avere un calendario tranquillo, che dia spazio alle attività internazionali e che permetta a Mancini la preparazione e lo svolgimento nel campionato europeo». Fonte: CdS