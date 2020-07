Corbo: “De Laurentiis ora mi ha deluso, se cede su Milik tutti possono fare lo stesso!”

“Caso Milik? Se il Napoli si è ripreso dopo la rivolta del 5 novembre, lo si deve a De Laurentiis che minacciò la squadra, applicò le multe e prospettò un’ipotesi giudiziaria ancora più afflittiva. La squadra dopo queste mosse si è messa in riga ed ha agevolato il lavoro di Gattuso, ma oggi De Laurentiis mi ha deluso perché davanti ad un giocatore che si è promesso alla Juventus e va in campo pensando ad altro, occorre l’intervento della società. A parti invertite la Juventus come si comporterebbe? De Laurentiis dovrebbe minacciare di non cedere Milik a nessuno perché quello del polacco è un cattivo esempio e chiunque ha il contratto in scadenza tra un anno, potrebbe comportarsi allo stesso modo.

