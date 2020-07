Ben 6.324 casi nuovi di Covid-19, in Catalogna. E Barcellona-Napoli?

Ben 6.324 casi negli ultimi sette giorni, che portano la cifra complessiva a sfiorare quota 80mila dall’inizio dell’emergenza. 12.702 i morti, mentre le persone ricoverate in questo momento nei reparti di terapia intensiva sono 88, 11 dei quali considerati critici. Quadro tutt’altro che rasserenante quello offerto dal Departament de Salut del Govern, che per la città di Barcellona ha stabilito la chiusura di palestre e locali notturni e che continua a invitare caldamente la popolazione a limitare al massimo le uscite di casa. Ed in effetti, strade così deserte, nel capoluogo catalano, non si vedevano da tempo, come desolatamente vuoto è l’aeroporto del Prat, dove si può tastare con mano la raccomandazione di Regno Unito, Francia, Belgio, Olanda e Norvegia, tra gli altri, di non viaggiare nella Comunità Autonoma. E da quel che si vede, a poco servono gli appelli della portavoce della Generalitat, Meritxell Budò: «È possibile trascorrere le vacanze in Catalogna in totale tranquillità. In tutti gli stabilimenti ci si attiene strettamente a tutte le norme di sicurezza». Sarà, ma dall’inizio della pandemia sono già sfumati 223mila posti di lavoro, soprattutto legati a turismo e ristorazione, e molti negozi del centro minacciano di abbassare definitivamente le serrande. Situazione che, da queste parti, spinge anche a farsi parecchie domande sull’opportunità di disputare, il prossimo 8 agosto, il ritorno degli ottavi di Champions tra Barça e Napoli.

Fonte: CdS