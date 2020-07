Allarme Barcellona, Arthur, Setién ha solo13 uomini disponibili per la gara con gli azzurri

Dato per perso, in realtà, già da qualche tempo Arthur Setién si sta ora scervellando su quale formazione mettere in campo contro il Napoli. Si dovesse giocare oggi, infatti, il successore di Valverde potrebbe contare su appena 13 elementi della rosa della prima squadra, tra cui i due portieri Ter Stegen e Neto. Tra i centrali, l’unico disponibile è Piqué, visto che il ginocchio di Umtiti non dà segni di miglioramento e si è rotto pure Ronald Araujo. La speranza di Setién è recuperare almeno Lenglet, che ha lavorato a parte insieme all’altro convalescente Griezmann. Anche a centrocampo, scelte obbligate. Squalificati Busquets e Vidal, toccherà a Rakitic, de Jong e Sergi Roberto, con l’unica alternativa del giovane Riqui Puig. Sempre più difficile, infine, il recupero del lungodegente Dembelé.