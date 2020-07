Il Napoli, in attesa del twitter di De Laurentiis per Osimhen, ha in mano anche l’acquisto dell’esterno offensivo del Sassuolo Jeremie Boga. Il laterale d’attacco francese ha l’accordo con il club azzurro, compreso con il fratello manager. Ora va convinto il Sassuolo, i neroverdi vorrebbero tenerlo un altro anno in rosa, chiedono 40 milioni e al momento non considerano la contropartita di Younes.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno