SETTORE GIOVANILE – Il classe 2006 Antonio Amato passa alla Juve Stabia

Un grandissimo colpo della Juve Stabia dalla Ssc Napoli arriva il bomber Antonio Amato attaccante centrale classe 2006 un gioiellino del settore giovanile del Napoli dove ha vestito i colori azzurri per 4 anni ha fatto parlare di se a suon di gol e per la sua esultanza da falco soprannominato il falco proprio per la sua rapidità ad attaccare la palla e metterla in rete,vincendo un torneo interazionale a pescara si e messo in luce con tanti gol e siglando il rigore in finale aggiudicandosi il 1 posto tanti club sulla giovane promessa ma ha scelto i colori galloblu e questa nuova esperienza andrà a completare la rosa under 15 nazionale della Juve Stabia operazione conclusa dal suo intermediario davide i. e il direttore sportivo Saby Mainolfi.

