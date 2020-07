Serie A 37° giornata,Parma-Atalanta:Gran gol di Gomez ribalta lo svantaggio ,Dea al secondo posto!

Serie A 37° giornata,Parma-Atalanta:

Buon avvio di gara per il Parma ,che crea la prima occasione da gol con Kulusevski che dal limite dell’area manda la palla sul palo sinistro.Sempre emiliani pericolosi,stavolta con tiro di Caprari ,ma Gollini è attento e neutralizza.Il gol arriva sul finire del primo tempo ,con il solito Kulusevski che tira un pallone fortissimo sul sette.Nella ripresa l’Atalanta si fa vedere di più .Prima con Muriel che da fuori area manda la palla fuori di poco dal palo.Poco dopo è Zapata che mira la porta ,ma la conclusione va alta sopra la traversa.Il pari arriva su punizione dalla distanza con Malinovsky.I bergamaschi adesso sono carichi e ci credono. Trovano il gol del vantaggio con il papu Gomez.L’argentino con un grande tiro supera il portiere .Nel recupero Parma all’assalto del pari.Kulusevski si immola dentro l’area,mette in mezzo per Dermaku ,che a botta sicura calcia in porta ,ma Hateboer salva sulla linea. L’Atalanta gestisce e alla fine riesce a portare a casa i tre punti.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Alves, Gagliolo (83′ Iacoponi); Kucka, Kurtic, Barillà (83′ Pezzella); Kulusevski, Caprari (79′ Siligardi), Gervinho (66′ Karamoh). All. D’Aversa

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Sutalo (46′ Djimsiti), Caldara (60′ Muriel), Palomino (36′ Hateboer); Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez (86′ Tameze), Pasalic (46′ Malinovskyi); Zapata. All. Gasperini

Ammoniti: Sutalo, Darmian, Kucka