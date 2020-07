Questa mattina presentazione del Napoli femminile con tanta voglia di stupire

Nemmeno il sole caldo dell’estate in città ha impedito alle ragazze del Napoli Femminile di godersi la festa più bella. Di sicuro sarebbe stato più bello celebrare in campo, ma la pandemia non l’ha permesso a nessuno, nemmeno a un gruppo che ha stravinto l’ultima Serie B conquistando il campionato e la promozione in massima serie. Questa mattina, nella splendida cornice del Maschio Angioino, c’erano proprio tutti: mister Marino, l’uomo immagine della promozione, il Presidente Carlino che in questa squadra crede ormai da anni, il Sindaco De Magistris e l’Assessore Borriello che hanno seguito da vicino la scalata della squadra in questi anni e poi loro, il gruppo di vecchi e nuovi volti che, tra un sorriso e una lacrima di commozione, ha alzato al cielo la coppa della promozione.

“Siamo felici di questa mattina di festa”, ci ha raccontato Eleonora Goldoni, una delle nuove stelle della squadra azzurra allestita per la Serie A a margine di una mattinata di presentazione che ha fatto da ponte tra la vecchia e la nuova gestione. Il Napoli femminile è appena rientrato dal ritiro di Castel di Sangro (lì dove anche la squadra di Gattuso si ritroverà tra qualche settimana) e in testa ha il nuovo campionato. “Napoli mi ha abbracciata in poche ore, si respira subito la passione e la voglia di calcio che c’è in questa città” – ha continuato la Goldoni, ex Inter che ora dovrà trascinare le compagne più giovani e quelle con meno esperienza nella categoria – “Voglio mettermi a disposizione della squadra e della società. In campo daremo tutto per la maglia, il club, la città. Ci sarà da soffrire ma anche da divertirsi”.

Fonte: gianlucadimarzio.com