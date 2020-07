Importanti novità sulla trattativa Napoli-Osimhen, dove ogni tassello sta andando al posto giusto. Il twitter di Radio Punto Nuovo aggiorna in tempo reale. “Tutto fatto per l’arrivo di #Osimhen al #Napoli, l’annuncio ufficiale può arrivare già in serata. L’entourage del calciatore rivela che ogni momento, a partire dalle prossime ore, può essere quello buono per l’annuncio di #ADL e del club azzurro”.

La Redazione