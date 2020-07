Napoli-Osimhen, ecco quando potrebbe arrivare il twitter di AdL

Il Napoli non è mai stato così vicino all’acquisto di Victor Osimhen. Queste sono state settimane davvero difficili per una trattativa che ha avuto diversi colpi di scena, compreso il cambio di agente. La svolta c’è stata la scorsa settimana quando le parti hanno raggiunto l’accordo e la giornata di ieri i due club hanno raggiunto l’intesa 50 milioni +10, con l’inserimento di Karnezis. Questa mattina incontro con William D’Avila per limare gli ultimi dettagli. Il twitter di AdL? Oggi potrebbe essere il giorno del tanto atteso annuncio. Il presidente del Lille Gerard Lopez ha praticamente annuncia la punta nigeriana in maglia azzurra, così come il suo amico giornalista a Radio Kiss Kiss Oma Akatugba. Non ci resta che ascoltare il cinguettio presidenziale.

Fonte: Gazzetta dello Sport