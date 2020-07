Venerato: “Contratto preliminare per avere Osimhen in ritiro a Castel di Sangro”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito delle strategie di mercato del Napoli: “In serata Osimhen sarà un giocatore del Napoli, di fatto lo è già da almeno 48 ore: dopo pranzo ci sarà l’ultima cali conference tra Giuntoli e D’Avila, quest’ultimo è Parigi per impegni suoi ed il ds azzurro è in ritiro, quindi lo si farà a distanza. E’ tutto fatto. Il Napoli pagherà 50 mln più 10 di bonus, questi potrebbero diventare meno perché il Lille in giornata deciderà se inserire Karnezis. Le rate dell’operazione saranno cinque, il periodo del contratto, quindi un vero ammortamento”.

Annuncio ufficiale?

“Non mi aspetto niente oggi su Osimhen, viste le tempistiche burocratiche legate al diritto sportivo. E possibile depositare già da adesso un preliminare che consentirà ad Osimhen a partecipare al ritiro di Castel di Sangro. Tutto è stato definito con il Lille e il Napoli farà una copertura assicurativa per far giocare un giocatore che non sarà completamente azzurro prima del primo settembre”.

“Il Sassuolo è una bottega molto cara. A Febbraio il Napoli fece un’offerta di 50 mln per Boga e Berardi, mentre poi si è fondato solo sul francese con gli azzurri che volevano inserire Younes nella trattativa ricevendo il rifiuto degli emiliani. Il Sassuolo non vuole cedere il giocatore che è valutato comunque 40 mln più bonus. Il Borussia Dortmund è disposto ad offrire 4 mln di ingaggio al giocatore che comunque preferirebbe restare in Italia e giocare al San Paolo”.

“Bernardeschi ha cambiato agente ma resta un contratto d’immagine milionario con la Roc Nation e dubito che il giocatore se ne privi per venire al Napoli. Se il Napoli dovesse cedere Koulibaly e non dovesse prendere Gabriel sui cui il Napoli ha un’opzione morale anche se il giocatore piace in Premier, Bundesliga e League One, gli azzurri stanno facendo un pensierino a Romeroli “.