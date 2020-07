Napoli, destinazione San Siro: non si tratterà di una gita

L’obiettivo è il Barcellona, ma San Siro non sarà una gita. Le parole di Gattuso sulle distrazioni della città di Napoli non erano un rimprovero ma una chiamata alle armi. Alla Scala del calcio non è consentito fare brutte figure. Rispetto alla gara con il Sassuolo i cambi saranno tanti, ma certi esperimenti non sono consentiti. Per esempio, in difesa andrà in campo chi affronterà il Barcellona. In porta c’è stavolta Meret. Mario Rui si prende la fascia sinistra. A centrocampo spia rossa per Fabian, meglio dare spazio ad Elmas. Se proprio c’è uno a cui può ancora essere chiesto uno sforzo in più quello è Zielinski. E in attacco? Via libera a Milik, probabilmente all’ultima da titolare ma solo perché Mertens è out per squalifica. Insomma, i giochi per stasera sono fatti.

Conte, al contrario di Gattuso che alla vigilia delle partite resta in silenzio, ha parlato da Appiano Gentile. Chiaro, con il Napoli ha il dente avvelenato. Convinto com’è che in finale di Coppa Italia sarebbe dovuta andare la sua Inter.

