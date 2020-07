Il mercato del club azzurro si sta scaldando ed entra nel vivo. Manca davvero poco per l’affare con il Lille per la punta del Lille, come riporta Nicolò Ceccarini su twitter. “Osimhen al Napoli, operazione da 50 milioni più Karnezis e bonus per un totale di 60, ora manca davvero solo il tweet del presidente”.

La Redazione