Milik e Bernardeschi sono legati da un unico problema, per l’ex viola c’è l’ok di Gattuso

C’è chi segna e chi non segna. I destini incrociati di Federico Bernardeschi e Arek Milik viaggiano esattamente sul filo del gol. Perché il polacco a Napoli si gioca tanto (anzi, tutto) in un momento in cui sembra avere le polveri bagnate, mentre l’italiano, che ha vissuto una delle sue stagioni meno positive in bianconero, è andato a segno proprio domenica sera nella vittoria scudetto contro la Sampdoria. I loro destini, come detto, sono incrociati, perché la Juventus vorrebbe regalare Milik a Sarri per il prossimo anno, mentre Gattuso e il Napoli hanno messo insistentemente gli occhi sul fantasista ex Fiorentina. Leggendo così le cose, la situazione sembrerebbe di facilissima risoluzione, cioè: Milik alla Juve, Bernardeschi al Napoli e tutti vissero felici e contenti. Il problema è che non tutte le parti sono al momento convintissime di questa soluzione. Fonte: Il Mattino