RIVIVI il LIVE SERIE A – Inter-Napoli 2-0: Nerazzurri secondi

97′ – Arriva il triplice fischio di Valeri: Inter-Napoli 2-0.

96′ – Maksimovic resta a terra dopo un pestone fortuito con Koulibaly nel tentativo di anticipare Lautaro Martinez.

93′ – OCCASIONE INTER – Eirksen calcia col destro direttamente su punizione ma Meret respinge di pugno.

91′ – Ghoulam mette in mezzo un bel pallone rasoterra per Insigne al centro dell’area ma Brozovic in scivolata anticipa il 24 azzurro.

90′ – Sei minuti di recupero.

88′ – Doppio cambio per l’Inter: Entrano Eriksen e Moses ed escono Borja Valero e Lukaku.

84′ – Doppio cambio per il Napoli: Entrano Malcuit e Callejon ed escono Hysaj e Milik.

81′ – Ammonito Lozano per un’entrata in ritardo su Handanovic.

80′ – Terzo cambio per l’Inter: Entra Young ed esce Biraghi.

78′ – OCCASIONE INTER – Lukaku nella propria metà campo lancia in porta Barella con una trivela, ma l’ex Cagliari si allunga troppo la palla e Meret in uscita bassa blocca il pallone.

76′ – Ammonito Biraghi per un’entrata in ritardo su Politano.

75′ – Terzo cambio per il Napoli: Entra Lozano ed esce Politano.

74′ – GOL DELL’INTER – Lautaro Martinez parte in contropiede e arrivato al limite lascia partire un missile col destro che si insacca nell’angolino.

70′ – COOLING BREAK.

69′ – Ghoulam crossa col mancino in area verso Milik ma Bastoni chiude il polacco deviando in corner.

67′ – OCCASIONE NAPOLI – Borja Valero parte in contropiede e arrivato in area serve Biraghi che svirgola col mancino divorandosi il raddoppio.

65′ – Doppio cambio per il Napoli: Entrano Allan e Ghoulam ed escono Zielinski e Mario Rui.

65′ – OCCASIONE NAPOLI – Sugli sviluppi dell’azione ancora Elmas al tiro con un diagonale mancino largo di poco.

63′ – Elmas riceve palla dal limite dell’area e incrocia col destro ma la sua conclusione viene respinta.

60′ – Doppio cambio per l’Inter: Entrano Lautaro Martinez e Godìn ed escono Sanchez e Candreva.

58′ – Il Napoli amministra il possesso palla alla ricerca del pareggio, mentre l’Inter si difende e riparte negli spazi.

55′ – Ammonito Antonio Conte per proteste.

55′ – Ammonito Barella per un intervento in ritardo su Hysaj.

51′ – PROTESTE DEL NAPOLI PER UN TOCCO DI BRACCIO – Insigne si coordina al tiro e calcia al volo col destro dal centro dell’area centrando D’Ambrosio, ma il braccio del difensore interista era attaccato al corpo.

48′ – OCCASIONE INTER – Sul capovolgimento di fronte cross dalla destra Barella crossa per Lukaku che dal centro dell’area di testa impegna Meret.

48′ – Mario Rui riceve da Milik e calcia da fuori area ma la sfera termina alta.

46′ – Inizia la ripresa al Meazza.

45’+5′ – Duplice fischio di Valeri: Inter-Napoli 1-0.

45’+4′ – Ammonito Brozovic per un intervento in ritardo su Mario Rui.

45’+2′ – OCCASIONE INTER – Lukaku difende palla su Koulibaly e serve sulla corsa Brozovic che dal limite impegna Meret che in volo respinge in corner.

45′ – Quattro minuti di recupero.

43′ – Il Napoli fa girare palla alla ricerca del varco giusto, mentre l’Inter chiude bene gli spazi e prova a colpire.

40′ – Elmas supera 4 avversari in dribbling al limite dell’area, ma il tiro del macedone viene respinto in corner.

38′ – Barella serve in profondità Sanchez che lanciato in posta a tu per tu con Meret tenta lo scavetto ma l’estremo difensore azzurro respinge. L’azione però viene poi fermato per offside.

36′ – OCCASIONE NAPOLI – Zielinski imbuca alla perfezione per Insigne che all’altezza del dischetto del rigore controlla e incrocia col destro ma la sfera termina a un centimetro dal palo alla destra di Handanovic.

32′ – Lukaku sulla destra supera in velocità Koulibaly e mette in mezzo per Sanchez, ma il cileno scivola così la difesa azzurra libera l’area.

31′ – OCCASIONE NAPOLI – Insigne parte in contropiede in campo aperto sulla sinistra e dopo essersi accentrato trova Politano che controlla la sfera e calcia col mancino ma Handanovic ancora una volta respinge.

26′ – COOLING BREAK

25′ – OCCASIONE NAPOLI – Zielinski si libera al tiro da fuori area ma Handanovic in tuffo respinge.

22′ – Ammonito Sanchez per un fallo tattico su Politano lanciato in velocità.

20′ – OCCASIONE NAPOLI – Zielinski calcia male da fuori area, ma la conclusione del polacco centra in pieno Insigne col pallone che prende un effetto strano terminando a lato di un soffio.

17′ – Ancora Insigne sulla sinistra con un bel cambio gioco alla ricerca di Politano ma Biraghi chiude in angolo.

14′ – Insigne serve con un bellissimo lancio Milik in area, il polacco controlla la sfera ma da posizione decentrata non riesce a calciare sull’uscita di Handanovic.

13′ – Insigne, la sponda di Milik, cerca il pareggio da fuori area con un siluro che termina sopra la traversa.

11′ – GOL DELL’INTER – Biraghi dalla sinistra mette in mezzo un perfetto rasoterra sul quale si fionda dal cuore dell’area D’Ambrosio che di prima intenzione calcia col mancino trafiggendo Meret.

7′ – Candreva sugli sviluppi di un corner mette in mezzo all’altezza del secondo palo ma la sfera attraversa tutta l’area ed esce.

4′ – Insigne supera Barella in velocità sulla sinistra ma De Vrij in scivolata chiude il capitano azzurro.

2′ – Biraghi mette in mezzo un pallone molto insidioso dalla sinistra ma Koulibaly libera l’area.

1′ – Calcio d’inizio al Meazza.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Brozovic, Barella, Biraghi; Borja Valero; Sanchez, Lukaku. All. Conte

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Arbitro: Valeri; Ass1: Del Giovane; Ass2: Prenna; IV: Prontera; VAR: Irrati; AVAR: Galetto

19,20 – Secondo i colleghi di Sky ci sono tre dubbi in casa Inter, in vista del match contro il Napoli. In difesa ballottaggio D’Ambrosio-Skriniar, sulla fascia sinistra Young-Biraghi e infine Borja Valero-Eriksen. In attacco Lukaku-Sanchez. Per gli azzurri Hysaj al posto di Di Lorenzo a destra, mentre a centrocampo Elmas in vantaggio su Fabian Ruiz.

Questa sera alle ore 21,45, presso lo stadio “San Siro”, l’Inter di Conte affronterà il Napoli, sfida valevole per la penultima di campionato. I nerazzurri, punteranno alla conquista del secondo posto in classifica, mentre gli azzurri, non conteranno su Manolas per infortunio e Mertens per squalifica, però arrivare al top in vista della Lazio e del Barcellona. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

