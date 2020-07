LIVE SERIE A – Inter-Napoli, tre ballottaggi di formazione per i nerazzurri

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Valeri; Ass1: Del Giovane; Ass2: Prenna; IV: Prontera; VAR: Irrati; AVAR: Galetto

19,20 – Secondo i colleghi di Sky ci sono tre dubbi in casa Inter, in vista del match contro il Napoli. In difesa ballottaggio D’Ambrosio-Skriniar, sulla fascia sinistra Young-Biraghi e infine Borja Valero-Eriksen. In attacco Lukaku-Sanchez. Per gli azzurri Hysaj al posto di Di Lorenzo a destra, mentre a centrocampo Elmas in vantaggio su Fabian Ruiz.

Questa sera alle ore 21,45, presso lo stadio “San Siro”, l’Inter di Conte affronterà il Napoli, sfida valevole per la penultima di campionato. I nerazzurri, punteranno alla conquista del secondo posto in classifica, mentre gli azzurri, non conteranno su Manolas per infortunio e Mertens per squalifica, però arrivare al top in vista della Lazio e del Barcellona. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione