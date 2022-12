Lello Carlino (pres. Napoli femm.): “Siamo pronti alle sfide contro le squadre del Nord. Non saremo la Cenerentola”

Nel corso di Radio Marte, durante “Marte Sport Live”, è intervenuto il presidente del Napoli femminile Lello Carlino sulla compagine azzurra che da quest’anno giocherà in serie A. “Comincia ufficialmente la stagione del Napoli calcio femminile e comincia la nostra sfida ai club del nord. Noi da cenerentola vogliamo stupire. Siamo 30 amici, sponsor napoletani, vogliamo stupire e per me è motivo di orgoglio perché rappresentiamo la Napoli che lavora. Andiamo a sfidare i grandi colossi di Cina e America, ma andremo sul campo per vincere e parlando col direttore sportivo, ho detto che non volevo il premio salvezza, ma il premio scudetto. Sarà anche una sfida Napoli-Juventus, ma il calcio femminile è diverso, c’è molto Fair Play. De Laurentiis segue molto bene il calcio Napoli maschile e non vedo perchés non dovrebbe seguire il calcio femminile. Il ritiro di Castel di Sangro è sacro per noi perché ci ha portati dei titoli, magari quest’anno porterà bene al al Napoli maschile!”.

