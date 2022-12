Inter/Napoli: le possibili formazione secondo Sky Sport 24

Inter, Conte punta ancora su Eriksen

Nel 3-4-1-2 nerazzurro ci sarà il ritorno di De Vrij e quello di Bastoni nel trio difensivo. In mediana Gagliardini è squalificato. A sinistra più Young di Biraghi mentre il vero ballottaggio è sulla trequarti con Eriksen al momento leggermente favorito su Borja Valero. In attacco spazio a Sanchez che, salvo sorprese, sarà il prescelto per affiancare Lukaku.

Napoli, Elmas e Demme in pole

Gattuso non dovrà pensare a chi scegliere tra Mertens e Milik. Il belga infatti è squalificato e quindi niente grattacapi per l’allenatore. A Milik verranno affiancati Politano e Insigne. Due i ballottaggi ancora in essere: c’è da scegliere il portiere e il terzino destro con Di Lorenzo che si deve difendere dall’attacco di Hysaj. In mezzo Demme ed Elmas sono in pole per una maglia da titolare ma Fabian Ruiz e Lobotka proveranno a far cambiare idea a Gattuso fino all’ultimo.

Fonte: SkySport24