Il Napoli ci proverà, ma sembra difficile recuperare Manolas

Il Napoli ci proverà. Ha 10 giorni di tempo per riuscire a recuperare Manolas. Non sarà facile, gli esami strumentali non sono incoraggianti. Ci si aggrappa ad uno spiraglio. La Gazzetta dello Sport scrive: “L’urlo di dolore, dopo lo scontro in elevazione con Djuricic era riecheggiato nel silenzio del San Paolo. Ora la diagnosi per Kostas Manolas non lascia molte speranze: ‘Gli accertamenti hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Il difensore azzurro farà terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente’, così il comunicato del Napoli, che lascia aperto uno spiraglio per un recupero in tempo per la gara col Barcellona fra 11 giorni. Ma l’impresa è un po’ complicata”.