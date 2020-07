Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus: “La continuità è un fatto importante”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sarri è l’allenatore della Juventus, ed è il primo responsabile delle vittorie e delle sconfitte. Meriti? Demeriti? Non ho visto il famoso gioco di Sarri. Quella fu una bella partita in cui la Juve giocò bene. Dybala quest’anno con Sarri è diametralmente cambiato rispetto all’anno precedente con Allegri. Rabiot è migliorato molto e sta venendo fuori una promessa importante per il centrocampo della Juve del futuro. La Juve ha vinto. La Juve ha una struttura societaria consolidata. Ha metodo. Il presidente Agnelli ha fatto un eccellente lavoro. Quindi la continuità è un fatto importante. Napoli? Ogni volta che vengo al San Paolo mi diverto molto. Il tifoso napoletano è davvero tifoso, ed è un signore”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli