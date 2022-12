Gianni De Biasi, ex ct dell’Albania: “Gattuso intravede la possibilità di fare qualcosa di storico con il Napoli”

Gianni De Biasi, ex ct dell’Albania, su Radio Kiss Kiss Napoli: “Con il Barcellona, Gattuso intravede la possibilità di fare qualcosa di storico con il calcio Napoli. Gattuso sa che non può far calare l’attenzione. Tra il vincere e il perdere c’è una linea sottile. Gattuso richiama all’attenzione i suoi giocatori per far capire che la stagione non è finita. Hysaj? Fossi nel Napoli non me ne priverei. Può dare un apporto importante alla squadra ed è ancora giovane”.

Factory della Comunicazione

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli