Gerard Lopez (pres. Lille): “A giorni conosceremo il futuro di Gabriel Magalhaes”

Il Napoli e il Lille potrebbero non aver concluso le trattative per quest’estate. Oltre Osimhen, per il quale c’è da attendere solo il twitter di AdL per il bollo definitivo, c’è anche il nome di Gabriel Magalhaes. Il difensore brasiliano sarebbe il sostituto nel caso in cui dovesse andare via. Il presidente del club francese Gerard Lopez dice che il calciatore entro questa settimana farà conoscere il suo futuro. Sarà a tinte azzurre, oppure all’estero, mancano pochi giorni e lo sapremo.

Fonte: Fabio Mandarini CdS