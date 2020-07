Gattuso vuole contro l’Inter un Napoli sul pezzo, prove generali per il Barcellona

Il Napoli questa sera affronterà a San Siro l’Inter, sfida che ha sempre un certo fascino storico tra i due club. Per questo Gennaro Gattuso chiederà ai suoi giocatori un atteggiamento diverso. La squadra azzurra non ha convinto nelle ultime settimane e contro i nerazurri bisognerà stare sul pezzo. Il mister dei partenopei: “Questo calo di tensione è in parte colpa mia, ma la verità è che qui si sta bene e dopo la Coppa Italia si è abbassata la guardia”. Il match è di quelli dove devi dare un segnale forte, stare sul pezzo, per evitare di pensare ad isole e al Barcellona.

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport