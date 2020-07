[Formazioni] Inter-Napoli, Conte ha scelto la coppia Lukaku-Sanchez. Turno di riposo per Fabian

Questa sera allo stadio San Siro, fischio d’inizio alle ore 21,45, l’Inter sfiderà il Napoli per la penultima giornata di campionato. I nerazzurri cercano punti per conservare il secondo posto in classifica. Il tecnico Antonio Conte ha scelto la coppia d’attacco Lukaku-Sanchez, con Eriksen alle loro spalle. In difesa c’è il dubbio Skriniar-D’Ambrosio con il ragazzo di Napoli in vantaggio sullo slovacco. Per Gattuso probabile turno di riposo per Fabian Ruiz e Callejon, oltre che per Di Lorenzo, al suo posto Hysaj.

Fonte: Pietro Guadagno Corriere dello Sport