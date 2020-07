Da Younes a Milik, le strategie in uscita del Napoli

Oltre ad acquistare, il Napoli ha certamente tra gli obiettivi anche quello di cedere per snellire la rosa a Gennaro Gattuso. Ad esempio Younes ha una valutazione sui 10 milioni, arrivato a parametro zero dall’Ajax, potrebbe essere inserito nell’affare Boga, per far abbassare il prezzo al Sassuolo. Allan? E’ ormai in lista di sbarco, si attende l’offerta scritto, probabilmente dall’Everton, per la cessione. Infine Milik, lui ha scelto la Juventus, ma ancora non convince la contropartita tecnica, visto che Bernardeschi non accetterebbe la destinazione azzurra. Si è fatta sotto la Roma, solo nel caso in cui andasse via Dzeko.

Fonte: Il Mattino