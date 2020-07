Aumento dei “positivi”, a rischio la sfida Barcellona/Napoli

La preoccupazione c’è. In Catalogna, di conseguenza a Barcellona, l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, non pare placarsi. Anzi. Il numero dei positivi continua a salire. Tra 10 giorni al Camp Nou è prevista un’importantissima partita Champions che vedi i blaugrana contro il Napoli. Stando a quanto si legge stamattina sul quotidiano, Il Messaggero, la sicurezza di uno svolgimento “regolare” nel capoluogo catalano è nuovamente a rischio: “Niente che ancora porti a pensare ad una nuova sospensione, ma la preoccupazione per quel che potrà accadere tra due settimane c’è. Soprattutto per la situazione in Spagna, dove nell’area metropolitana di Barcellona e in tutta la Catalogna in generale, il numero dei positivi continua ad aumentare. Le autorità catalane hanno emanato nuove restrizioni e la popolazione è stata invitata a non uscire di casa, evitando serate, attività culturali e riunioni sociali. Proibiti, al momento, anche gli assembramenti con più di 10 persone. Segnali che mettono di nuovo a rischio lo svolgimento della gara di ritorno tra Barcellona e Napoli (1-1 all’andata) valida per gli ottavi di finale della Champions, in programma l’8 agosto al Camp Nou”.