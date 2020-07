Volpe: “Sarri sarà ricordato più per lo scudetto perso nel Napoli”

A Radio Marte è intervenuto Gianmarco Volpe, ex sarrismo genio e rivoluzione, ecco le sue parole:

“La vittoria della Juve di Sarri mi lascia indifferente. Non l’ha meritato Sarri perché va detto che non c’è la mano di Sarri in questa Juventus e poi il fatto che la squadra bianconera vinca, non è una novità. Il paradosso è che Sarri sarà ricordato più per lo scudetto perso nel Napoli che per quello ha vinto nella Juventus. Nelle motivazioni, Sarri ha dimenticato di menzionare gli arbitri perché il Napoli avrebbe uno scudetto in più e la Juve uno in meno se in quella famosa partita l’arbitro avesse fatto il suo dovere”.