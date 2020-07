Venglos (ag. Hamsik): “Il contratto in Cina scadrà a dicembre, poi…”

Juraj Venglos, agente di Hamsik, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma:

Cosa ho regalato a Marek per il suo compleanno?

“Nulla perché è lontano, lui è in Cina. Però gli ho fatto tanti auguri con molto affetto, spero che vinca la prossima partita e alla prossima sosta per le Nazionali ci incontreremo in Slovacchia”.

Quanto gli manca Napoli?

“Per essere stato 11 anni lì è ovvio che ne abbia nostalgia, lui amava particolarmente i napoletani. In Cina è tutto completamente diverso ma sono sicuro che tornerà quanto prima a Napoli e lo farà spesso”.

Rapporto con Rafa Benitez?

“Già prima non era così male, ma ora è ottimo. Benitez lo considera un giocatore chiave e lo ha fatto anche capitano. Nell’ultima partita hanno perso ma sperano di poter vincere nella prossima uscita”.

In futuro a Napoli come dirigente?

“Molto difficile perché per il suo alto livello di professionalità so che vuole giocare per tanti altri anni e poi ritirarsi in Slovacchia dove si è fatto costruire una villa. Per il futuro non è da escludere, difficile prevederlo adesso ma nel calcio è tutto possibile”.

Quanti anni potrà giocare?

“Giocherà ancora 2-3 anni, il contratto in Cina scadrà il dicembre prossimo. Lo Slovan Bratislava lo cerca e probabilmente potrà andare lì ma si vedrà”.

Cambio Ancelotti-Gattuso?

“Non abbiamo parlato di questo ma certamente è contento dell’impatto di Gattuso e della vittoria della Coppa Italia, si spera che il Napoli possa tornare a lottare per lo scudetto”.

Con quale allenatore ha fatto meglio al Napoli?

“Secondo me ha fatto meglio con Mazzarri a livello di continuità e gare ma ha avuto buoni rapporti con tutti i tecnici”.

Se De Laurentiis gli ha fatto gli auguri?

“Non saprei, chiederò a Marek”.