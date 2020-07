Ultime Napoli – Turno di riposo contro l’Inter per Zielinski e Fabian Ruiz

Il Napoli non ha neanche il tempo di pensare al Sassuolo e al successo, testa già rivolta a San Siro, avversario l’Inter di Conte, per la quarta volta in stagione. Sicuri assenti Manolas per infortunio e Mertens per squalifica. L’undici probabile vede Meret in porta, difesa con Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo tre cambi: Elmas, Demme e Allan, turno di riposo per Fabian e Zielinski. In attacco Politano, Milik e Insigne. Per gli azzurri occasione per non perdere la concentrazione, ma anche per vedere all’opera altri elementi della rosa e contro un avversario di prestigio.

Fonte: Antonio Giordano CdS