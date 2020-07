Dopo Camilla Pavana per la difesa, il Cesena femminile non si ferma sul mercato, dove piazza un acquisto anche per il centrocampista. Si tratta dell’ex Paok Salonicco e Napoli femminile Tatiana Georgiu. Per la calciatrice greca occasione di dimostrare tutto il suo valore con la casacca romagnola.

Fonte: Cesena calcio femminile